ЗСУ відтіснили російські війська з Дергачів на Харківщині – голова ОВА

Українські військові відтіснили російські війська з міста Дергачі в Харківській області. Про це 9 березня заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ», – заявив він.

За даними голови ОВА, російські військові втратили два танки та два броньованих автомобілі, у Збройних сил втрат немає.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Водночас американська розідка оцінює втрати російських військових у від 2 до 4 тисяч людей вбитими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.