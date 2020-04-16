У ЗСУ повідомили про другу смерть від коронавірусу

У Збройних силах України зафіксований другий летальний випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

«Так, сьогодні в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що перші ознаки хвороби, підвищена температура та утруднене дихання, у нього з’явилися 1 квітня. 8 квітня через погіршення самопочуття його доправили у реанімацію Львівської обласної інфекційної лікарні. Чоловік був підключений до апарату штучної вентиляції легень та отримував необхідне лікування, наголосили у Медичних силах ЗСУ.

«Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР тестування 12.04.2020. Сьогодні 16.04.2020 о 10.20. він помер. За наявної інформації у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19 були супутні захворювання», – зазначили військові.

У Збройних силах України станом на ранок 16 квітня підтверджено 28 випадків інфікування коронавірусом.

Загалом в Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19. Померли 116 людей, одужали – 186.