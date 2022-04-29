Генштаб ЗСУ: війська РФ перекинули частину підрозділів з Маріупольського – на Курахівський напрямок

Генеральний штаб Збройних сил повідомив у вечірньому зведенні, що присутні на сході України війська РФ підсилюються на Курахівському напрямку.

«На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу. На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу «Азовсталь», а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважують, що російські військові продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні «з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом».

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.