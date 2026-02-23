ЗСУ: іноземці з 75 країн служать у Сухопутних військах

Добровольці з 75 країн приєдналися до підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це в інтерв’ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів заступник начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський. Щомісяця тільки з підрозділами Сухопутних військ підписують контракти близько 600 громадян інших країн.

«Зараз трошки холодніше. Люди з теплих країн не дуже їдуть. Можемо відняти до 50 чоловік з цих 600. Стане тепліше, буде трошки більше. Але ми говоримо про середньостатистичну цифру», – каже офіцер.

Загалом кількість іноземних добровольців, які в той чи інший час служили або ж продовжують служити у підрозділах Сухопутних військ ЗСУ становить понад 10 тисяч.

«Ми не намагаємося залучити до лав ЗСУ людей більше, ніж приділимо їм уваги. Що таке увага? Це підготовка, бойове злагодження, оснащення їх озброєнням, обмундируванням. Можна, звичайно, збільшити кількість до умовної тисячі, півтори і десяти, але якщо немає кому займатися цими людьми, то результату не буде», – розповів Мілевський.

Іноземці також воюють у підрозділах Головного управління розвідки та Нацгвардії. Формально у Силах оборони України вони мають ті ж права та обов’язки, що і громадяни України. Але головна відмінність: вони можуть розірвати контракт за власним бажанням через пів року служби.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі».