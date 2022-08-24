ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 – повітряні сили

Українські військові у ніч на 24 серпня збили російський гелікоптер, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць у командуванні не навели.

Напередодні повітряні сили також повідомляли про збиття гелікоптера Ка-52.

Вартість такого гелікоптера перевищує 16 мільйонів доларів.

Станом на ранок 23 серпня серед російських втрат, за повідомленням Генштабу ЗСУ, було 198 гелікоптерів – це дані від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.