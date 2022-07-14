ЗСУ знову відбили спробу російських військ захопити Вуглегірську ТЕС – Генштаб

Російські війська намагалися покращити положення в районах Врехньокам’янського і Кам’янки на Донецькому напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

«Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити», – повідомляє штаб.

Також українські підрозділи відбили штурм біля Курульки, що на Харківщині.

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Російські кораблі продовжують блокувати північно-західну частину Чорного моря та завдавати ракетних ударів по території України.

«Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій», – зазначає штаб.

За даними Генерального штабу, завдяки роботі Збройних Сил російські війська змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним.