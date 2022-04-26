Збройні сили знищили сім повітряних цілей протягом доби – командування

Протягом доби 26 квітня українські війська вразили щонайменше сім повітряних цілей, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України за підсумками доби.

«Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей», – повідомляє командування.

Зокрема, йдеться про:

один літак (Су-25)

один вертоліт (Ка-52)

дві крилаті ракети

три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно, «Орлан-10»)

Як додає пресслужба, військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України.

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«Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога», – заявляють у штабі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на ранок 26 квітня Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 22 100 своїх військових. Російське військове командування станом на березень визнало загибель 1 351 військового та поранення ще 3 825 людей.