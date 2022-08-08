ЗСУ відбили російські штурми на кількох напрямках на Донеччині – Генштаб

Російські війська продовжують обстрілювати позиції українських військ та населені пункти на різних напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні 8 серпня.

На Донеччині російські війська намагаються завдати максимальних втрат» українським підрозділам і не допустити їх перекидання на інші напрямки.

«Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили… Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов», – повідомляє штаб.

Також не мали успіху спроби загарбників прорвати оборону ЗСУ в напрямках Мар’їнки та Шевченка.

Обстановка на півночі суттєво не змінилася – тривають обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівщини та Сумщини, а також російська повітряна розвідка.

«На Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, в акваторії Чорного моря російський флот зосередив основні зусилля на підтримці дій сухопутних військ та враженні цілей у глибині території України. У готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири морських носії крилатих ракет.

Російські військові близько 10:00 8 серпня із акваторії Чорного моря випустили чотири крилаті ракети морського базування типу «Калібр».