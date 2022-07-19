У районі Нової Каховки ЗСУ збили російський винищувач – Генштаб

У районі Нової Каховки на Херсонщині ввечері 19 липня українські військові збили російський винищувач, ймовірно, Су-35, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

«Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно, Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі додали, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил уразили п’ять російських безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Станом на ранок 19 липня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові у повномасштабній війні проти України втратили, зокрема, 220 літаків, 188 гелікоптерів, 693 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.