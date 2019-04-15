Акціонери Facebook закликають Цукерберґа піти з посади голови правління

Група акціонерів корпорації Facebook заявила, що її засновник і найбільший акціонер Марк Цукерберґ повинен залишити посаду голови правління.

30 травня пройдуть річні загальні збори акціонерів компанії. Перед ними міноритарні акціонери направили заяву на адресу Комісії з цінних паперів і бірж США. Вони стверджують, що Цукерберґу, який володіє 13 відсотками акцій компанії, належить більше ніж половина голосів у правлінні, що, на їхню думку, несправедливо: Цукерберґ фактично одноосібно контролює політику компанії.

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Акціонери дорікають йому в останніх скандалах за участю Facebook, які, на їхню думку, призвели до падіння вартості акцій на біржі. Йдеться, зокрема, про витоки особистих даних користувачів, а також використання соціальної мережі Facebook для поширення «фейкових новин» і втручання у вибори, в тому числі і з боку російських інтернет-тролів. Відзначається, що з липня 2018 року вартість акцій упала майже на 40 відсотків.

У заяві пропонується розділити посади генерального директора і голови ради директорів за прикладом інших великих IT-компаній.