Зурабішвілі засудила «факт захоплення росіянами грузинських земель»

МЗС Грузії назвало «черговою протизаконною дією» передачу у власність Росії розташованої в Абхазії державної дачі «Піцунда», а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила 27 грудня, що вона рішуче засуджує черговий факт «захоплення росіянами грузинських земель та політику повзучої анексії».

«Гостра реакція людей, яку ми спостерігаємо, на передачу піцундської держдачі є безпосереднім результатом окупації», – сказала глава держави. Зурабішвілі закликала міжнародну спільноту до рішучого та невідкладного реагування.

Йдеться про суперечку між Грузією та Росією з приводу дачного комплексу, розташованого в самопроголошеній Республіці Абхазія. У Тбілісі заявили, що за міжнародним правом будь-яка угода, оформлена за умов окупації, не має юридичної сили.

Угода між фактичною владою Абхазії та Москвою не передбачає передачу Росії землі, де розташований обʼєкт. За цим рішенням, територія передається в оренду на 49 років. У власність передаються лише будівлі, утримання та ремонт яких здійснюватиме Федеральна служба охорони Росії, заявив посол Росії в Абхазії Михайло Шургалін.

Через протести місцевого населення дата ратифікації угоди відкладалася владою в Сухумі з січня 2022 року.