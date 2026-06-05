ЗМІ: Зеленський у неділю зустрінеться з лідерами Британії, Франції та Німеччини

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися цими вихідними з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів щодо припинення війни, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Зустріч, яка є основою нових зусиль щодо припинення війни, наразі запланована на вечір неділі, 7 червня, у Великій Британії, але плани Зеленського все ще можуть змінюватися, і зустріч може бути перенесена, повідомили джерела.



Президент Франції Емманюель Макрон заявив у п’ятницю, що лідери трьох країн зустрінуться з Зеленським найближчими днями.

Речники урядів Франції та Німеччини не відповіли на запити про коментарі. Речники урядів Великої Британії та України відмовилися від коментарів.

Намагання залучити Європу до нових мирних переговорів викликали настороженість у деяких країн. Як пише Bloomberg, на нещодавній зустрічі послів ЄС країни Балтії заявили, що блок повинен діяти обережно, за словами людей, знайомих з цим питанням. Інші підтримали подальше обговорення цього питання перед початком будь-яких нових зусиль, додали джерела.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна готує зустрічі з деякими «найбільш спроможними партнерами» в Європі. Він не уточнив, коли очікувати цих зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що цей лист офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.