За добу на Донбасі п’ять обстрілів, один український військовий поранений – штаб

Російські гібридні сили п’ять разів порушували режим припинення вогню протягом доби 15 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема обстріли зафікували поруч із Гнутовим і Талаківкою з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Неподалік Трудівського противник здійснив в бік наших позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів, один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Також бойовики незаконних збройних угруповань стріляли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в районі Південного. Як зазначає штаб, українські військові стріляли у відповідь.

З початку доби 16 січня, за повідомленням штабу, порушень режиму тиші на Донбасі не помічено.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», своєю чергою, заявляє, що окупована ними територія нібито зазнала обстрілу Збройних сил України 15 січня. Аналогічне угруповання «ЛНР» наразі не робило заяв про бойові дії в п’ятницю.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.