Українські позиції на Донбасі обстріляли 7 разів за добу – штаб

Українські позиції на Донбасі обстріляли 7 разів за поточну добу: поблизу Водяного, Гранітного, Лебединського та Новомихайлівки на Донеччині і Новотошківського на Луганщині, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, один український військовослужбовець загинув.
Угруповання «ДНР» заявили про обстріли їхніх позицій поблизу населених пунктів Комінтерново (нині Пікузи) і Ленінське (Південне) 2 вересня, але загальних зведень на добу не публікували станом на зараз. Представники угруповання «ЛНР» у свою чергу говорить про два обстріли їхніх позицій за добу.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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