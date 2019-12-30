У звільнених під час обміну цивільних є прояви ПТСР і загострення хронічних хвороб – лікар

Практично у всіх 64 цивільних громадян, яких 29 грудня звільнили з полону підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР», є прояви посттравматичного стресового розладу і загострення всіх хронічних хвороб, повідомив заступник головного лікаря клінічної лікарні «Феофанія» з медичних питань Андрій Строкань.

64 звільнених із полону доправлені в цю лікарню і проходять там медичне обстеження. За словами лікаря, пацієнтів у критичному стані серед них немає.

«Три чверті, можливо, навіть п’ять шостих пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов’язковому порядку. Практично у всіх є в різних ступенях прояви посттравматичного стресового розладу і, звісно, загострення всіх хронічних хвороб, які у них були до моменту потрапляння в полон», – повідомив Строкань.

За його словами, більшість людей перебуватимуть у лікарні протягом новорічних і різдвяних свят і не хочуть спілкуватися з пресою.

Внаслідок обміну на Донбасі на підконтрольну Україні територію повернулися 76 громадян (12 військових і 64 цивільних). Ще п’ятеро людей відмовилися повертатися через те, що мають родини на непідконтрольній території.