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30 грудня 2019, Київ 16:45
Новини | Суспільство

У звільнених під час обміну цивільних є прояви ПТСР і загострення хронічних хвороб – лікар

Внаслідок обміну на Донбасі на підконтрольну Україні територію повернулися 76 громадян (12 військових і 64 цивільних)

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Практично у всіх 64 цивільних громадян, яких 29 грудня звільнили з полону підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР», є прояви посттравматичного стресового розладу і загострення всіх хронічних хвороб, повідомив заступник головного лікаря клінічної лікарні «Феофанія» з медичних питань Андрій Строкань.

64 звільнених із полону доправлені в цю лікарню і проходять там медичне обстеження. За словами лікаря, пацієнтів у критичному стані серед них немає.

«Три чверті, можливо, навіть п’ять шостих пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов’язковому порядку. Практично у всіх є в різних ступенях прояви посттравматичного стресового розладу і, звісно, загострення всіх хронічних хвороб, які у них були до моменту потрапляння в полон», – повідомив Строкань.

Фоторепортаж: як рідні та близькі звільнених під час обміну зустрічали їх у «Борисполі»
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Фоторепортаж: як рідні та близькі звільнених під час обміну зустрічали їх у «Борисполі»

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних

За його словами, більшість людей перебуватимуть у лікарні протягом новорічних і різдвяних свят і не хочуть спілкуватися з пресою.

Внаслідок обміну на Донбасі на підконтрольну Україні територію повернулися 76 громадян (12 військових і 64 цивільних). Ще п’ятеро людей відмовилися повертатися через те, що мають родини на непідконтрольній території.

Звільнені під час обміну розповіли, хто ще залишився в заручниках на території ОРДЛО – відео
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Звільнені під час обміну розповіли, хто ще залишився в заручниках на території ОРДЛО – відео

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