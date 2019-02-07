В Росії колишнього полковника ГРУ відпускають з колонії

Суд у російській Мордовії змінив вирок колишньому полковнику Головного розвідувального управління Володимиру Квачкову у зв’язку з частковою декриміналізацією 282 статті Карного кодексу про розпалювання ненависті і ворожнечі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на адвоката Квачкова.

За його словами, полковник повинен вийти на волю 19 лютого.

У 2013 році Квачков був засуджений до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці збройного заколоту і тероризмі. Пізніше Верховний суд Росії скоротив покарання відставному полковнику до восьми років позбавлення волі. Екс-полковник всі звинувачення відкидав.

У 2017 році суд призначив йому ще півтора роки ув’язнення після того, як полковник записав ролик, в якому закликав до «збройної боротьби для захисту вітчизни».

Тепер Зубово-Полянський районний суд скасував останній вирок. Прокуратра підтримала клопотання адвоката.

За версією слідства, Квачков готував повстання силами створеної ним організації «Народне ополчення імені Мітіна і Пожарського»​ (згодом її визнали терористичною і заборонили в Росії).

Наразі 70-річний Квачков публічно різко критикував владу Росії і політику її президента Володимира Путіна, а також виступав із антисемітськими заявами. Себе називав «християнським націоналістом» і «прибічником російської православної держави».

У січні 2019 року стало відомо про закриття справи проти жительки анексованої Росією Ялти Еліни Мамедової також через часткову декриміналізацію статті про розпалювання ненависті і ворожнечі.