Зеленський: на РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей та міст, крім Києва

На Раді національної безпеки та оборони затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних міст, крім Києва, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Києву надали додатковий час на «підготовку відповідних змістовних документів».

«На РНБО затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що на засіданні РНБО були доповіді від усіх представників областей, найбільших міст.

Міський голова Віталій Кличко наразі не коментував заяву Зеленського щодо Києва.

На тлі зими з сильними морозами російські війська посилили удари по українському енергетичному сектору. Регулярних атак РФ зазнавав Київ – обмеження світла стали ще суворішими, а в частини будинків не було теплопостачання.

Після одного з російських ударів значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові за зиму відбили 14 масованих комбінованих російських атак.