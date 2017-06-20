В Іспанії звинуватили в податкових махінаціях менеджера клубу «Манчестер Юнайтед» Моурінью

Прокуратура в Іспанії звинуватила менеджера футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью в податкових махінаціях у час, коли на початку 2010-х років він був менеджером іспанського клубу «Реал Мадрид».

Як заявили прокурори в Мадриді, вони звинувачують Моурінью в податковому шахрайстві на суму 3 мільйони 300 тисяч євро, і позов у зв’язку з цим уже поданий до іспанського суду.

За їхніми даними, Моурінью не задекларував свої прибутки з прав на розміщення його зображення у своїх іспанських податкових деклараціях за 2011 і 2012 роки з метою незаконного збагачення.

54-річний Жозе Моурінью 2013 року залишив клуб «Реал Мадрид» і став менеджером англійського клубу «Челсі», а 2016 року перейшов до іншого англійського клубу «Манчестер Юнайтед», теж як менеджер.

Наразі він іще не коментував цих звинувачень.

Останнім часом в Іспанії відкривають дедалі більше справ про податкове шахрайство з боку футболістів та інших футбольних діячів. Серед них – нападник клубу «Реал Мадрид» Кріштіану Роналду: за повідомленнями, на липень його викликали дати свідчення у справі, в якій його звинувачують в уникненні податків на суму в 14 мільйонів 700 тисяч євро. Він заперечує ці звинувачення.