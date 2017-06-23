На Донбасі поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 червня поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України і один раз – по житлових кварталах прифронтового населеного пункту Мар’їнка на Донеччині.

Внаслідок обстрілу Мар’їнки була поранена місцева жителька, вказують українські військові.

Сепаратисти на Донбасі твердять, що за добу до анонсованого перемир’я ситуація на лінії фронту має «ознаки стабілізації». «Попри повідомлення про обстріли практично на всіх ділянках фронту, інтенсивність боїв знизилася», – ідеться в інформації на одному із сайтів бойовиків.

У столиці Білорусі Мінську 21 червня відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони домовилися з 24 червня і до кінця літа оголосити так зване «хлібне перемир’я», домовленість про зупинення вогню на час жнив, до 31 серпня.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже багато разів. Чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.