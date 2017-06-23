Суд в Криму залишив під арештом фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Джеппарова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 22 червня відхилив апеляцію захисту фігуранта ялтинськоЇ «справи Хізб ут-Тахрір» Арсена Джеппарова. Таким чином, він залишиться в СІЗО до 8 серпня. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат Джеміль Темишев.

Він також додав, що стан здоров’я підзахисного покращився, однак адвокат планує домагатися обстеження Джеппарова в лікарні або клініці.

«Йому зараз стало краще, таблетками зняли симптоми, а що є підставою, ми навіть толком і не знаємо, тому необхідно обстеження», – сказав Темишев.

На своїй сторінці в Фейсбуці адвокат також повідомив, що засідання проходило в закритому режимі, проте під час оголошення рішення суд дозволив бути присутнім родичам Джеппарова.

13 червня Джеппарова на 25 днів відправили в карцер за те, що він нібито не відкрив двері в камеру на вимогу адміністрації СІЗО.

Пізніше 16 червня адвокат Джеміль Темишев повідомив, що Джеппаров написав заяву про необхідність надати йому медичну допомогу в зв’язку з погіршенням здоров’я.

Фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам’янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до переліку 15 об'єднань, названих «терористичними». Цю заборону Москва намагається насаджувати і в окупованому українському Криму, хоча в Україні, як і в більшості європейських країн, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.