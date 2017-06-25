Албанці обирають парламент, прагнучи наблизити приєднання до ЄС

В Албанії 25 червня відбуваються парламентські вибори. Влада країни прагне зміцнити демократичні інститути перед потенційними переговорами про членство в Європейському союзі.

Владні соціалісти та опозиційні їм демократи прагнуть здобути абсолютну більшість у парламенті країни з населенням 2,9 мільйона людей. Албанія отримала статус кандидата в ЄС у 2014 році, однак рух сповільнився через відсутність реформ, в тому числі й щодо виборчого процесу.

Демократи погрожували бойкотувати вибори, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Рами до голосування, щоб забезпечити справедливість виборів. У травні США та ЄС сприяли укладенню угоди між сторонами, яка реорганізувала правила виборів і дозволила опозиції посилити контроль за процесом.

Оприлюднення перших результатів голосування очікується 26 червня.