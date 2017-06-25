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25 Червень 2017, Київ 16:03
Новини | Міжнародні

До 148 зросло число жертв вибуху цистерни з паливом у Пакистані

Місце аварії та вибуху цистерни з паливом у Пакистані, 25 червня 2017 року

До 148 зросла кількість жертв вибуху, що стався 25 червня внаслідок перекидання на шосе в Пакистані цистерни з паливом. Ще десятки людей поранені.

Цистерна перекинулася, коли водій втратив контроль над автомобілем на автомагістралі, розташованій на відстані близько 100 кілометрів на південний захід від міста Мултан.

Поліція намагалася оточити район розливу легкозаймистої речовини, але значна кількість місцевих жителів не дали цього зробити, намагаючись зібрати паливо. Невдовзі на місці аварії стався вибух.

Телеканал Geo TV цитує свідків, як кажуть, що частина людей курили, що могло спричинити пожежу.

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