СБУ заявляє, що запобігла нападу на офіс «Батьківщини» в Києві

Служба безпеки України заявляє, що запобігла нападу на офіс всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в Києві.

Як заявив керівник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, напад планувався з використанням вибухових пристроїв і запалювальних сумішей.

За його словами, СБУ отримала оперативну інформацію про наміри спецслужб Росії створити в Україні штучні передумови для широкомасштабних акцій протесту.

«З цією метою особам, що переховуються на території Росії від українського правосуддя, було поставлено завдання організувати напад…Задум російських спецслужб полягав у тому, щоб посварити український політикум з державною владою та спровокувати акції протесту під час святкування Дня Конституції», – сказав Кононенко.

Він повідомив, що затримані три людини з західної України.

«Мали повернутися додому й отримати гроші від замовників, осіб що переховуються на території Росії. Ми не маємо права поки що розголошувати їхні імена, проте зазначаємо, що двоє з них причетні до справи про блокування траси Львів-Рава-Руська», – сказав представник СБУ.

Він зазначив, що під час затримання були вилучені телефони, у яких була переписка з особами, що перебувають у Росії.

«Є чіткі вказівки, що і як робити, сума винагороди», – додав Кононенко.

У «Батьківщині» наразі цю заяву спецслужби не коментують. Російська сторона також не коментує заяву.