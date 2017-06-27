Бойовики на Донбасі здійснили 18 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 26 червня здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. Втрат серед українських військових не зафіксовано, відзначають у штабі.

Українські військові твердять, що сім обстрілів сепаратисти здійснили із застосуванням мінометів, а «найбільш активно бойовики порушували перемир'я на Луганському та на Донецькому напрямках».

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» вказують, що «обстановка на фронтах Донбасу має тенденцію до стабілізації».

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня.