Суд підтвердив часткову провину Нідерландів у загибелі 300 мусульман у Сребрениці

Суд у Нідерландах підтвердив часткову провину держави за загибель близько 300 боснійських мусульман у результаті масової різанини в Сребрениці в 1995 році.

Таким чином Апеляційний суд в Гаазі підтримав рішення гаазького цивільного суду, який в 2014 році визнав часткову відповідальність Нідерландів за те, що в липні 1995 року нідерландські солдати зі складу миротворчих сил ООН виселили зі своєї бази 300 чоловіків-мусульман, що ховалися там. Вони виявилися серед понад семи тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків, убитих підрозділами армії боснійських сербів.

У 2007 році Міжнародний трибунал в Гаазі у справі колишньої Югославії визначив ті події як геноцидом. Саме за таким звинуваченням судять колишнього військового лідера боснійських сербів Ратка Младича. Вирок, як очікується, буде винесений до кінця 2017 року.

Масові вбивства в Сребрениці вважаються найбільшим воєнним злочином в Європі з часів Другої світової війни.