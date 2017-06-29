У Москві присяжні втретє зберуться для оголошення вироку у справі про вбивство Нємцова

У Московському військовому окружному суді 29 червня має відбутися оголошення вердикту присяжних у справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова. 28 червня колегія не змогла ухвалити одностайне рішення і голосуватиме по кожному питанню окремо.

Колегія радиться з вівторка, 27 червня. Вона має відповісти на 26 питань суду. Головне з них – чи винен у вбивстві опозиціонера колишній боєць батальйону «Північ» МВС Чечні Заур Дадаєв. Саме він, за версією слідства, стріляв у Нємцова. Також присяжним належить відповісти на питання, чи можуть бути підсудні звільнені від довічного ув'язнення.

Захист Дадаєва заявив, що прийме будь-який вердикт.

Крім Дадаєва, на лаві підсудних перебувають Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Під час слідства Заур Дадаєв і брати Губашеви давали свідчення, але в суді відмовилися від них, заявивши, що піддавалися тортурам.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року неподалік від Кремля. Родина і прихильники політика вважають, що до його вбивства причетний глава Чечні Рамзан Кадиров.