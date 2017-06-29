У Запоріжжі волонтери інформують жителів міста, як не стати жертвою торгівлі людьми

У Запоріжжі на площі Маяковського до Міжнародного дня боротьби з торгівлею людьми відкрилася пересувна інсталяція «Грані в кубі». Об’єкт складається з 3 кубів з інформаційними написами, біля яких чергують волонтери. Активісти роздають жителям міста інформаційні листівки та роз’яснюють, як убезпечити себе та куди звертатися, якщо зіткнувся з торгівлею людьми.

«Інсталяція складається з 3 кубів – «Знай», «Розумій» і «Дій». На кубі «Знай» нанесені реальні історії постраждалих, які зіткнулись з проблемою торгівлі людьми, основні факти про цю проблему. На кубі «Розумій» – правила безпечної подорожі, що робити, аби убезпечити себе перед в’їздом закордон, під час подорожі та коли повернувся, як ідентифікувати, що та ситуація, що сталася, це не просто не пощастило, а це торгівля людьми. На кубі «Дій» є контакти – контакти національної «гарячої» лінії з протидії торгівлі людьми, яка є безкоштовною з усіх мобільних операторів в межах України, контакти ресурсного центру Міністерства соціальної політики та громадських організацій, що надають допомогу постраждалим», – пояснила спеціаліст програми протидії торгівлі людьми представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.

Запоріжжя – 14-е місто України, де демонструють пересувну інсталяцію «Грані в кубі». Вона буде у місті упродовж 2 тижнів, до 12 липня. Після чого інсталяція буде виставлена у Миколаєві та Херсоні.

«Лише за оціночними даними представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, понад 160 тисяч українців потрапили в тенета торгівців людьми, починаючи з 1991 року. Ми як представництво агентства ООН з питань міграції за роки свого існування в Україні з 2000 року надали допомогу понад 13 тисячам постраждалих. Лише за минулий 2016 рік від нас отримали допомогу 1151 особа, що на 56% більше, порівняно з позаминулим, 2015 роком», – додала Мидловець.

30 липня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з торгівлею людьми.