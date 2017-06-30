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30 Червень 2017, Київ 18:51
Новини | Міжнародні

Пакистан: родина вбила 12-річну дівчинку через втечу з хлопцем

У Пакистані 12-річну дівчинку вбила її родина після того, як та втекла з хлопчем, повідомляють чиновники племінного району Хибер.

Місцевий чиновник Ніяз Мухаммад повідомив 30 червня Радіо Свобода, що дівчина, ім’я якої Нагхма, втекла з дому 23 червня, але її зупинили поліцейські.

За словами Мухаммада, поліція передала Нагхму родині, яка пообіцяла, що не завдасть їй шкоди. Але 27 червня дівчину застрелили. Чиновники вважають, що це було так зване «вбивство честі».

Щороку у Пакистані повідомляють про сотні випадків «вбивства честі», вчиненого родинами за, як вони вважають, завдання шкоди репутації.

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