Росія: Федеральна служба охорони зможе засекречувати дані про чиновників

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює повноваження Федеральної служби охорони (ФСО).

Згідно з законом, тепер ФСО зможе засекречувати персональні дані осіб, які перебувають під держохороною. Під забороною буде інформація про місця проживання і перебування державних чиновників.

ФСО отримує право безоплатно використовувати аеропорти та інші транспортні майданчики. Служба також зможе обмежувати рух на трасах, якими проїжджають особи, яких охороняють.

На думку експертів з антикорупційного центру «Трансперенсі Інтернешнл – Росія», закон призведе до зникнення інформації про вище керівництво країни.

Президент Росії вніс законопроект про розширення повноважень ФСО у лютому.