Поліція: на Донеччині затримали «отамана» угруповання «ДНР»

Поліція Донецької області заявляє про затримання «отамана» «козачого об’єднання угруповання «ДНР».

Як повідомляє прес-служба відомства, на одному з контрольних пунктів пропуску біля Волновахи правоохоронці зупинили 66-річного чоловіка, який їхав до Бердянська, щоб «побачитися з товаришем».

У поліції виявили, що «місцевий житель Макіївки має офіційне посвідчення Отамана «ДНР» та дозвіл на зберігання козацької зброї (шашки, кинджал та нагайки)».

«Він розповів, що у 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, «козаки» приєдналися до терористів», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, до обов’язків «полка входили охорона кордонів, спільні патрулювання на окупованій території».

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Збройний конфлікт на Сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».