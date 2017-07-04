Через негоду залишаються знеструмленими понад 100 населених пунктів – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що станом на 7:00 4 липня через негоду без електрики залишається 121 населений пункт у чотирьох областях України.

Як повідомляє прес-служба відомства, найбільше відключених від електропостачання сіл на Черкащині (58) та Сумщин і (55).

1 липня через негоду – дощ, гроза, пориви вітру – постраждали 17 людей, з них 1 дитина. Крім того, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у шести областях, найбільше в Сумській області – 341.