СБУ оголосила в розшук журналіста Чаленка

Служба безпеки України оголосила в розвідку журналіста Олександра Чаленка, який нині працює в Росії. Інформація про розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

У картці розшукуваного вказано, що Чаленко розшукується керівництвом Управління СБУ в Харківській області як підозрюваний за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу.

Датою зникнення Чаленка вказане 22 січня 2016 року. Суд дозволив затримання підозрюваного.

Чаленко довгий час працював в Україні в газеті «Сегодня» та інших засобах інформації. Зараз у Росії Чаленко працює на сайті Ukraina.ru, який є частиною структури «Російського агентства міжнародної інформації «Росія сьогодні» (в цій структурі також перебуває інформагенція «РИА Новости»).