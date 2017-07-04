У Києві біля супермаркету сталася стрілянина, є поранений – поліція

У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина поблизу супермаркету, поранена людина.
Як повідомляє прес-служба столичної поліції Києва, інцидент ставсяна вулиці на вулиці митрополита Андрія Шептицького, повідомлення надійшло близько 13:15.
«На місці події 32-річний киянин повідомив, що невідомий чоловік підійшов до нього, сказав кілька слів і вистрелив у його бік із невстановленої короткоствольної зброї. Потім пішов», – сказав керівник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.
За даними поліції, потерпілого доставили із вогнепальним пораненням кисті руки і стегна у лікарню.
Силовики провели огляд місця події, опитують можливих очевидців, перевіряють відеозаписи із камер спостереження, вилучені дві гільзи, попередньо – із травматичної зброї.
Вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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