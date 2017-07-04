У Києві біля супермаркету сталася стрілянина, є поранений – поліція

У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина поблизу супермаркету, поранена людина.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції Києва, інцидент ставсяна вулиці на вулиці митрополита Андрія Шептицького, повідомлення надійшло близько 13:15.

«На місці події 32-річний киянин повідомив, що невідомий чоловік підійшов до нього, сказав кілька слів і вистрелив у його бік із невстановленої короткоствольної зброї. Потім пішов», – сказав керівник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За даними поліції, потерпілого доставили із вогнепальним пораненням кисті руки і стегна у лікарню.

Силовики провели огляд місця події, опитують можливих очевидців, перевіряють відеозаписи із камер спостереження, вилучені дві гільзи, попередньо – із травматичної зброї.

Вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.