Адвокат: у суді по «справі Умерова» очікується допит перекладача

Адвокат Марк Фейгін заявляє, що у рамках чергового засідання підконтрольного Кремлю суду Криму в справі одного з лідерів кримських татар Ільмі Умерова сторона захисту очікує допиту перекладача, який подав промову підсудного для експертизи ФСБ.

«Ільмі Умеров давав інтерв’ю кримськотатарською мовою, слідство взяло інтерв’ю з YouTube і передало перекладачеві. Кримськотатарська мова настільки своєрідна, що перекладати її дослівно можна, але тоді можна втратити сенс. А якщо переводити смисловим чином, як стенограму, і фактично займатися редактурою тексту, то це тоді вже не слова Ільмі Умерова, а творчий текст перекладача», – сказав адвокат в коментарі проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії.

7 червня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд в анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

У 2016 році слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук та порушення кримінальної справи, тримання Умерова в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи викликало громадський та міжнародний резонанс.

Сам Умеров вважає суд у його справі замовним, а його результат – визначеним наперед. Він стверджує, що слідство здійснило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів та названу стенограмою.