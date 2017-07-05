Керівник Китаю зустрівся з керівниками Німеччини перед самітом «Групи двадцяти»

Голова Китаю Сі Цзіньпін, що прибув до Берліна, зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель напередодні участі в саміті «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі у п’ятницю й суботу, 7 і 8 липня.

За його словами, відносини між Китаєм і Німеччиною «ввійшли в нову фазу».

Меркель заявила, що Берлін хотів би «взаємного відкриття ринків» із Пекіном, включно зі швидким підписанням угоди про інвестиції, що, за її словами, привела б із часом і до створення повноцінної зони вільної торгівлі.

Вона додала, що Німеччина може співпрацювати з Китаєм і у проектах у країнах Африки і в Афганістані.

У плані візиту китайського керівника – також зустрічі з іншими чільними представниками німецького керівництва, зокрема з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Напередодні прибуття до Німеччини голова Китаю побував із візитом у Росії.