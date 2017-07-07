Лавров: Росія вважає правильним кроком пропозицію США про співпрацю в Сирії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пропозиція Вашингтона співпрацювати в Сирії є «кроком у правильному напрямку», однак Москва потребує додаткової інформації щодо ідеї США створити «безполітні зони».

«Ми запитували, але не отримали відповіді на питання, які зони для польотів не передбачені, тому що про них ніколи не говорили», – сказав Лавров у Парижі 6 липня.

Нині Росія реалізує в Сирії узгоджений з Іраном та Туреччиною план, який передбачає створення чотирьох «зон деескалації», де не здійснюватимуться повітряні удари.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон 5 липня заявив, що Сполучені Штати «готові вивчити можливість створення з Росією спільних механізмів для забезпечення стабільності, включно з безполітними зонами». Заява Тіллерсона передує першій особистій зустрічі президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі 7 липня.