Штаб: сьогодні на Донбасі поранені четверо українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранені четверо українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

За даними штабу, на приморському напрямку сепаратисти обстрілювали з великокаліберних кулеметів, зенітних установок, озброєння БМП і мінометів опорні пункти ЗСУ в районі Широкина, також були обстріли біля Лебединського і Красногорівки.

У прес-центрі зазначають, що на Луганщині бойовики з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстріляли українських військових біля Донця.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 33 рази порушили режим тиші. В угрупованні «ЛНР» стверджують про чотири порушення з боку ЗСУ.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.