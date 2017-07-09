У Стамбулі завершився марш протесту проти політики Ердогана

У Стамбулі сотні тисяч людей завершили марш протесту, який пройшов 450 кілометрів, щоб висловити невдоволення президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Люди приєднувалися до Маршу справедливості, відтоді як він почався в столиці Туреччини Анкарі 15 червня.

Вони висловлювали протест проти масових звільнень і тюремних ув’язнень, які почалися після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана в минулому році.

Президент Ердоган звинуватив учасників маршу в підтримці тероризму. Він заявив, що Республіканська народна партія, яка організувала марш, вийшла за межі політичної опозиції і «діяла з терористичними організаціями і силами, такими, що розпалюють тероризм проти країни».

Мітинг став найбільшим проявом непокори президенту Ердогану після протестів в Гезі Парк чотири роки тому.