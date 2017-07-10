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10 Липень 2017, Київ 07:20
Новини | Події

Ранковий ефір Радіо Свобода: чи візит Тіллерсона до Києва прискорить повернення Донбасу?

Рекс Тіллерсон

Що Рекс Тіллерсон привіз Петрові Порошенку? Що Верховна Рада повинна встигнути зробити до канікул? Як Україна збирається повертати Донбас?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: експерт з зовнішньої і безпекової політики Олександр Хара та політичний експерт Олександр Палій; народні депутати Максим Бурбак та Віктор Кривенко; заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

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