Росія: в Новосибірську затримали учасника акції на підтримку Навального

У російському Новосибірську 10 липня поліція затримала активіста Антона Картавіна, який брав участь в неузгодженій акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив у Facebook голова регіонального штабу опозиційного політика Сергій Бойко.

За його словами, Картавін затримали за звинуваченням в організації несанкціонованої акції, що відбулася 9 липня. Як зазначає Бойко, Картавін не був організатором заходу «ні формально, ні фактично».

Після затримання суд у Новосибірську оштрафував Картавіна на 20 тисяч рублів (близько 300 доларів).

Напередодні в Новосибірську учасники акції на підтримку Олексія Навального читали вголос Конституцію Росії, водили хороводи і запускали кульки із зображенням жовтих качечок.

Спочатку місцевий штаб Навального планував влаштувати мітинг «За свободу інформації». Місце і час проведення узгодили з мерією Новосибірська ще в кінці червня, проте напередодні заходу його організаторам несподівано відмовили у зв’язку зі святкуванням Дня сім’ї. Пізніше з’ясувалося, що ніякого заявленого святкування не було. Присутні на площі близько ста прихильників Навального висловилися за свободу слова. Співробітники поліції Росії закликали їх розійтися. Під час акції, яка тривала близько години, ніхто не був затриманий.