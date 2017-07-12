На Донбасі поранений один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 11 липня один український військовий зазнав осколкового поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 21 обстріл позицій Збройних сил України.

«Минула доба в зоні АТО відзначилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що ситуація на лінії фронту залишається «стабільно напруженою», та повідомляють про «бої малої інтенсивності під Донецьком, Докучаєвськом та в районі Бахмутської траси на Луганщині.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.