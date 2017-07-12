В окупованому Криму триває суд у справі Ільмі Умерова

В анексованому Криму 12 липня відбудеться чергове засідання підконтрольного Кремлю суду у справі одного з лідерів кримських татар Ільмі Умерова. На минулому засіданні суд продовжив заслуховувати оголошення матеріалів справи. При цьому, як розповів сам Ільмі Умеров, прокурор уникала цитування його слів, про які йдеться в матеріалах справи.

«Вона розділила їх по хвилинах і секундах, кожен раз говорила: на такій-то хвилині каже жінка, на такий-то хвилині каже чоловік. А що конкретно вони говорили, про це не йдеться. Я думаю, вони самі розуміють, що припустилися великої помилки, зробивши експертизу не з кримськотатарської мови, а з якогось не надто зрозумілого перекладу», - зазначив він.

7 червня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова.

У 2016 році слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає суд у його справі замовним, а його результат вирішеним, і стверджує, що слідство зробило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів і названу стенограмою.