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12 Липень 2017, Київ 16:31
Новини | Події

Порошенко: необхідно в Україні створити міністерство у справах ветеранів

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність створити в Україні міністерство у справах ветеранів.

«За моїм дорученням по всій країні створюються Центри допомоги учасникам АТО. Ми також повинні створити Міністерство у справах ветеранів», – написав він у twitter.

Порошенко також додав, що має намір звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів з дорученням проаналізувати можливість створення міністерства з питань ветеранів.

Про необхідність створення такого міністерства вже заявлялося.

За даними Державної служби у справах ветеранів війни й учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій отримали понад 278 тисяч осіб, які брали участь в АТО.

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