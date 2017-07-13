Депутати не підтримали пропозицію продовжити роботу Ради

Верховна Рада не підтримала пропозицію продовжити роботу шостої сесії восьмого скликання.
Парубій пропонував продовжити сесію до 5 вересня та встановити, що з метою вирішення важливих питань пленарні засідання скликаються у разі необхідності.
Депутати провели кілька нерезультативних голосування.
Водночас Верховна Рада затвердила календарний план проведення сьомої сесії восьмого скликання, який передбачає, що сьома сесія починаються 5 вересня, а закінчується 2 лютого 2018 року.
Після цього спікер на прохання двох фракцій оголосив перерву.
10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.
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