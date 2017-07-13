У Москві суд оголошує вирок обвинуваченим у вбивстві Нємцова

Московський окружний військовий суд 13 липня оголошує вирок підсудним, обвинуваченим у вбивстві російського політика Бориса Нємцова.

12 липня прокуратура попросила засудити колишнього бійця чеченського батальйону «Північ» Заура Дадаєва, який, за версією слідства, безпосередньо стріляв у політика, до довічного ув’язнення. Для інших фігурантів державне обвинувачення попросило терміни від 17 до 23 років позбавлення волі.

На лаві підсудних п’ять осіб – це сам Дадаєв і ще чотири людини, які йому допомагали – брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв.

Представник прокуратури Марія Семененко попросила кваліфікувати дії підсудних за статтями «вбивство, вчинене за наймом у складі організованої групи» і «незаконне придбання, зберігання та перевезення зброї в складі організованої групи».

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. На початку березня 2015 року були заарештовані всі п’ять підозрюваних. У жовтні 2016 року в Московському окружному військовому суді розпочалися слухання у справі про вбивство політика.