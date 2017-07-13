У справі Маркова в Італії попередній допит призначили на понеділок – адвокат

Попередній допит у справі українського національного гвардійця Віталія Маркова, затриманого за звинуваченнями щодо загибелі італійського журналіста на Донбасі 2014 року, призначений на понеділок, 17 липня. Він відбудеться вранці у в’язниці в місті Павії на півночі країни, повідомив кореспондентові Радіо Свобода адвокат арештованого Раффаеле делла Валле.

На цьому засіданні, уточнив захисник, ще не буде розглядатися питання про вибір запобіжного заходу для Маркова, громадянина Італії і України, якого затримали 30 червня в аеропорту міста Болоньї за підозрою в убивстві італійського фоторепортера на Донбасі три роки тому. «Ми заявимо про невинуватість затриманого. Це буде попередній допит, щоб зрозуміти, як розвивалися події», – додав делла Валле.

Як стало відомо Радіо Свобода, представники генерального консульства України в Мілані подали запит на дозвіл бути присутніми під час допиту 17 липня, але передбачають, що їх не допустять, зважаючи на закритий порядок слухання.

За словами адвоката делла Валле, сторона захисту за сприяння українських дипломатів в Італії продовжує готувати матеріали, щоб довести невинуватість затриманого військовослужбовця. Італійський правник зауважив, що справа його підзахисного – надзвичайно складна, бо йдеться про факти трирічної давнини за умов складної міжнародної ситуації.

«Ми будемо просити суддю надати дозвіл на спеціальну юридичну процедуру міжнародного права, яка дозволить допит свідків в Україні. Це є одна з технічно-юридичних проблем справи», – пояснив Раффаеле делла Валле у розмові з Радіо Свобода. Посилаючись на конфіденційність розслідування, він не уточнив, чи вже готовий перелік свідків в Україні.

Прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія) обвинувачує Віталія Маркова в умисному вбивстві з міномета італійського фотографа Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року біля окупованого на той час Слов’янська Донецької області. Генеральна прокуратура України стверджує, що Марків не міг цього зробити, бо на озброєнні Національної гвардії, в лавах якої служить Марків, тоді взагалі не було мінометів. Також у ГПУ нагадали, що на той час згадану територію не контролювала українська влада і що Роккеллі перебував у зоні бойових дій без належного узгодження з владою України.

Перше засідання суду відбулося 4 липня 2017 року, але питання щодо вибору запобіжного заходу по суті не розглядалося через рішення підозрюваного змінити наданого йому державного адвоката на іншого. Нинішній довірений адвокат українця Раффаеле делла Валле заявив про готовність відстоювати невинуватість підзахисного.

78-літній Раффаеле делла Валле – знаний в Італії адвокат і політик, член партії Сільвіо Берлусконі «Вперед, Італіє!» Серед його відомих підзахисних був італійський тележурналіст Енцо Тортора, якого суд виправдав після трьох років перебування за ґратами за обвинуваченнями у зв’язках із мафією.

Про те, що в Італії був арештований заступник командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького Віталій Марків, що є громадянином Італії і України і приїхав до своїх родичів в Італію у планову відпустку, стало відомо 1 липня. Генеральна прокуратура України висловила здивування арештом і звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Маркова або негайно звільнити його. Але через його італійське громадянство Італія ставиться до нього як до тільки свого громадянина, і права на консульську допомогу чи інше юридичне втручання з боку України він не має. Наразі Марків залишається під арештом, що визначений йому як запобіжний захід, на невизначений термін.