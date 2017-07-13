У Верховній Раді заявили про затвердження відкритого обрання уповноваженого з прав людини

Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя Сергій Алексєєв (фракція «Блок Петра Порошенка») заявив, що парламент затвердив процедуру обрання уповноваженого з прав людини відкритим голосуванням.

За його словами, сам він був за таємну процедуру голосування про кандидатуру омбудсмана, але, коли раніше в четвер парламент вирішував це питання, депутати, зі слів депутата-доповідача Ольги Червакової, вважали, що голосують за поправку до законопроекту про таємну процедуру, та насправді в той час голосували за цілком іншу поправку. Таким чином, сказав він, було запроваджене відкрите голосування при обранні уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Раніше з такою самою заявою виступив і народний депутат Леонід Ємець (фракція «Народний фронт»).

Офіційних повідомлень, яка саме процедура затверджена, наразі немає.

Тим часом нинішня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, вважаючи з перших повідомлень, що процедуру лишили таємною, подякувала депутатам за збереження таємної процедури обрання.

Раніше в четвер народні депутати схвалили у другому читанні законопроект про Конституційний суд. Цей документ, серед іншого, визначає порядок призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У законопроекті раніше була норма, яка передбачала відкрите голосування за уповноваженого парламенту з прав людини замість таємного. До нього подали поправку про збереження таємного голосування, аргументуючи це необхідністю берегти майбутніх обраних уповноважених від політичного впливу.

Термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини закінчився 28 квітня, але нових кандидатур наразі не висували, і вона продовжує виконувати свої функції.