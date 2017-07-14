Через негоду в Україні знеструмлені 88 населених пунктів – ДСНС

Через негоду в Україні 88 населених пунктів залишились без електропостачання. Про це повідомляє Державна служба Укроаїни з надзвичайних ситуацій.

«13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у семи областях», – ідеться в повідомленні.

В Одеській області без електрики опинилися 23 населених пункти, в Полтавській – 19, у Львівській – 15, у Черкаській – 11, у Кіровоградській – сім, у Хмельницькій – сім, у Київській – шість.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.