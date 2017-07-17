Кількість обстрілів українських позицій з боку бойовиків зменшилася – штаб

Кількість обстрілів українських позицій з боку бойовиків зменшилася порівняно із попередніми днями, повідомляють у штабі української воєнної операції на Донбасі.

Водночас, за даними штабу, представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» продовжують використовувати озброєння, яке мали відвести від лінії зіткнення. Загалом представники штабу зафіксували 6 обстрілів – на Маріупольському та Луганському напрямку.

Про поранених і загиблих серед військових за добу не повідомляється.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріли їхніх позицій та житлових кварталів Донецька протягом доби, угруповання «ЛНР» також заявило про обстріли їхніх позицій.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.