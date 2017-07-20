США скоротили підтримку антиурядових повстанців у Сирії – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп близько місяця тому вирішив зупинити секретну програму Центрального розвідувального управління з екіпірування та підготовки повстанських груп, які протистоять режимові сирійського президента Башара Асада. Про це з посиланням на неназваних чиновників повідомляють 19 липня інформагенція Reuters і видання The Washington Post.

Згідно з цими повідомленнями, це рішення мало на меті продемонструвати готовність співпрацювати в Сирії з Росією, яка прагне зберегти владу свого союзника Башара Асада. Трамп вдався до таких дій за рекомендацією радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера та директора ЦРУ Майка Помпео перед зустріччю 7 липня з російським президентом Володимиром Путіним на саміті «Групи двадцяти» в Німеччині. Це не було частиною американсько-російських переговорів про припинення вогню в південно-західній частині Сирії.

Один із чиновників сказав Reuters, що Сполучені Штати не вдалися до суттєвих поступок, але «це сигнал Путіну, що адміністрація хоче поліпшити відносини з Росією».

Реалізація програми ЦРУ з допомоги повстанцям розпочалася в 2013 році в межах зусиль тодішнього президента Барака Обами з повалення Асада, але не досягла значних успіхів.